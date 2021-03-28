Приштина, , 12:31 — REGNUM Муниципальное собрание Митровицы 26 приняло решение о передаче холма Цернуша в распоряжение Сил безопасности Косово. Передача недвижимого имущества была совершена безвозмездно на срок 99 лет.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegtafi, с высоты холма открывается вид на четыре муниципалитета — Вушрин, Митровица, Северная Митровица, Звечан ‑ и десять деревень. Там, на одной из самых высоких точек Косово (высота 1010 метров над уровнем море) будет размещена постоянная база Сил безопасности Косово, ныне проходящих трансформацию в полноценную армию. Сообщается, что на базе будет проходить, помимо прочего, обучение новобранцев.

В объектах на базе «Цернуша» будет размещен третий полк Сил безопасности Косово.

Заместитель министра обороны Косово Энвер Дуголли сообщил журналистам, что армия Косово проводила учения на холме и раньше, однако соглашение о его переходе в собственность Сил безопасности Косово было заключено лишь теперь.

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