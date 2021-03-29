Тирана, , 11:38 — REGNUM Закупка и доставка миллиона доз китайской вакцины от COVID-19 Sinovac обойдется Албании в 10 миллионов долларов.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, счета на оплату услуг турецкой компании Keymen Ilaç Sanayi, поставляющей вакцины в Албанию, будут покрыты из средств резервного фонда государственного бюджета Албании. 192 тысячи доз китайской вакцины уже прибыли в Албанию 25 марта.

Сообщается, что расходы государственного бюджета уже возросли на 34 миллиона долларов, из которых 10 миллионов долларов пойдет на закупку и доставку вакцин и 24 миллиона — в фонд государственных инвестиций. Для оплаты счетов правительство будет вынуждено в ближайшие три месяца внести изменения в закон о бюджете на 2021 год.

Предполагается, что покрыть настолько возросшие расходы позволит увеличенный сбор НДС (налога на добавленную стоимость).

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