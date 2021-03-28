Тирана, , 01:05 — REGNUM Три дня в одном из магазинов Тираны полыхал пожар. И лишь на третий день в магазине были обнаружены останки 33-летнего охранника Арьяна Сали.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в начале пожара мужчина вбежал в подвал здания, чтобы предупредить своих коллег об опасности, однако сам не смог выбраться из магазина Casa Italia. Записи камеры видеонаблюдения показали, что мужчина спас семь человек.

Происшествие потрясло всю страну. Премьер-министр Албании Эди Рама предложил наградить Салю медалью «Герой отечества».

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