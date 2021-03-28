Тирана, , 01:04 — REGNUM В Албании 27 марта в результате обследования 3070 человек выявили 425 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 550 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

За день вакцинацию от коронавируса в стране прошли 1827 человек. Всего в Албании хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 64 074 человек.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 123 641 случай заражения коронавирусом. 88 899 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2204 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 12 человек в возрасте от 64 до 83 лет — за последние сутки. В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). Несмотря на то, что острый недостаток вакцин от COVID-19 в стране уже преодолен, массовая вакцинация в стране еще не началась.

Читайте также:В Албании за сутки выявили 457 носителей коронавируса

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 32 538. На стационарном лечении находятся 320 пациентов, из них шесть подключены к аппаратам ИВЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявили 472 носителя коронавируса