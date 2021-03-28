Скопье, , 10:50 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 27 марта провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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На своей странице в социальной сети Facebook политик сообщил, что глава Еврокомиссии заявила, что в апреле Евросоюз выделит 651 тысячу доз вакцины от коронавируса странам Западных Балкан. Население шести стран региона — Косово, Албании, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии — составляет приблизительно 18 миллионов человек.

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По словам Заева, поступление помощи из Брюсселя является свидетельством того, что европейское сотрудничество и солидарность должны стоять на первом месте в условиях глобальной пандемии.

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