Вашингтон, 27 марта, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Вооруженные силы Соединенных Штатов готовятся к проведению засекреченных военных учений, целью которых станет проработка сценариев того, как США должны реагировать на «агрессивные действия и неожиданные шаги» со стороны России и Китая. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Минобороны США.

(сс) The U.S. Army Армия США

Отмечается, что виртуальная военная игра, которая запланирована на лето 2021 года, является главным приоритетом для председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.

«Противники» США по сюжету игры будут носить вымышленные названия. Однако, по словам источников телеканала, основная цель учений — «отработка действий ВС на случай агрессии и непредвиденных поступков со стороны России и Китая».

Проведение широкомасштабных виртуальных учений позволит американскому руководству «подготовить вооруженные силы к вызовам ближайших нескольких лет», добавил источник CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее корабли второй постоянной морской группировки НАТО (SNMG2) и суда береговой пограничной полиции МВД Грузии провели в Чёрном море совместные учения. Учения проводились, чтобы повысить уровень взаимодействия между военными моряками Грузии и стран-участниц альянса.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что Москва адекватно ответит на усиление присутствия НАТО в Черном море.

Читайте также: МИД: Москва адекватно ответит на усиление НАТО в Черном море