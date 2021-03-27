Скопье, , 23:51 — REGNUM В Северной Македонии 27 марта состоялась церемония празднования годовщины вступления страны в НАТО.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, церемонию открыли три самолета НАТО, входящие в состав Воздушных сил Греции. Полет состоялся в рамках осуществления патрулирования воздушного пространства страны.

Читайте также: Пендаровски: Северная Македония привержена миру и стандартам НАТО

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски подчеркнул, что несмотря на то, что 2020 год принес стране множество личных трагедий, значение вступления в НАТО трудно переоценить, поскольку оно стало большим вкладом в безопасность и стабильность страны.

Адмирал военно-морских сил НАТО Роберт Бёрк выступил с речью, в которой приветствовал приверженность Скопье поддержанию свободы, демократии, мира и стабильности в регионе, в том числе путем отправки своего контингента в состав КФОР (миротворческая миссия НАТО в Косово).

Читайте ранее в этом сюжете: Болгария намерена предложить Скопье 5 тыс. доз вакцины от COVID-19