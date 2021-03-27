Париж, , 23:46 — REGNUM Во Франции за минувшие сутки выявили более 42 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 27 марта сообщила санитарная служба страны Santé publique.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 42 619 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 4 508 575.

Также сообщается, что за это же время во Франции от COVID-19 скончались 194 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 94 492.

Как передает ИА REGNUM, днем ранее во Франции за сутки выявили более 45 тыс. новых носителей коронавируса.

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