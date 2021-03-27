Москва, 27 марта 2021, 23:27 — REGNUM Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал борта МКС судно Ever Given, севшее на мель в Суэцком канале. Снимки опубликовала госкорпорация Роскосмос.
https://twitter.com/KudSverchkov/status/1375868077867479040
Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта контейнеровоз Ever Given шел по Суэцкому каналу. В тот день была сильная песчаная буря с ураганным ветром. Из-за сильных порывов ветра экипаж потерял управление контейнеровозом, и тот на ходу врезался в песчаный берег канала. Несколько дней предпринимаются попытки сдвинуть контейнеровоз со дна, но пока они не принесли успеха.