София, , 23:39 — REGNUM На следующей неделе София получит 200 тысяч доз вакцины от COVID-19 и предложит 5 тысяч доз из этой партии Северной Македонии. Об этом 27 марта заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе инспекции строительных работ по модернизации компрессорной станции «Лозенец».

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По его словам, уже в апреле Болгария, вероятно, получит свыше миллиона доз вакцины от COVID-19.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Болгария обещала Скопье помощь в приобретении вакцин еще в феврале, однако только Сербия выполнила свои обещания, бесплатно предоставив стране 8 тысяч доз вакцины, что позволило начать вакцинацию медицинского персонала.

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Ожидается, что уже в воскресенье, 28 марта, в Северную Македонию прибудет партия вакцин AstraZeneca посредством механизма по предоставлению вакцин менее развитым странам COVAX.

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