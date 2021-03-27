Скопье, , 23:18 — REGNUM Лидер самой крупной оппозиционной Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя Македонская Революционная Организация — Демократическая Партия за Македонское Национальное Единство) Хриятин Мицкоски 27 марта заявил о намерении «не открывать дверь» переписчикам.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, заявление Мицкоски стало ответом на угрозы правительства об уголовной ответственности тем, кто не станет открывать дверь переписчикам.

(Венко Филипче — глава минздрава Северной Македонии, ИА REGNUM), Заев (Зоран Заев — премьер-министр Северной Македонии, ИА REGNUM) и глава статистического агентства, Апостол Симовски, пусть попробуют силой двигать перепись и увидят, чем это закончится. Християн Мицкоски Я и тысячи других граждан не откроют дверь. Венко— глава минздрава Северной Македонии,), Заев (— премьер-министр Северной Македонии,) и глава статистического агентства,, пусть попробуют силой двигать перепись и увидят, чем это закончится.

Политик подчеркнул, что если правительство будет прибегать к угрозам применения силы, «сила родит силу».

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