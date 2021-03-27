Скопье, 27 марта 2021, 23:18 — REGNUM Лидер самой крупной оппозиционной Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя Македонская Революционная Организация — Демократическая Партия за Македонское Национальное Единство) Хриятин Мицкоски 27 марта заявил о намерении «не открывать дверь» переписчикам.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, заявление Мицкоски стало ответом на угрозы правительства об уголовной ответственности тем, кто не станет открывать дверь переписчикам.

Я и тысячи других граждан не откроют дверь. Венко (Венко Филипче — глава минздрава Северной Македонии, ИА REGNUM), Заев (Зоран Заев — премьер-министр Северной Македонии, ИА REGNUM) и глава статистического агентства, Апостол Симовски, пусть попробуют силой двигать перепись и увидят, чем это закончится.
Християн Мицкоски

Политик подчеркнул, что если правительство будет прибегать к угрозам применения силы, «сила родит силу».

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