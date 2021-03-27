Скопье, 27 марта 2021, 23:18 — REGNUM Лидер самой крупной оппозиционной Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя Македонская Революционная Организация — Демократическая Партия за Македонское Национальное Единство) Хриятин Мицкоски 27 марта заявил о намерении «не открывать дверь» переписчикам.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, заявление Мицкоски стало ответом на угрозы правительства об уголовной ответственности тем, кто не станет открывать дверь переписчикам.
Политик подчеркнул, что если правительство будет прибегать к угрозам применения силы, «сила родит силу».
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