Каир, 27 марта 2021, 23:11 — REGNUM В одном из районов Каира обрушился многоэтажный жилой дом. Об этом сообщило издание El Balad со ссылкой на свои источники.
ЧП произошло 27 марта в районе Гиср-эс-Суэйс. По последним данным, в результате инцидента погибли 18 человек.
Сотрудники специальных служб разбирали завалы в поисках выживших в течение всего дня.
В настоящее время выясняются причины трагедии.
Как передавало ИА REGNUM, 26 марта в украинском Запорожье обрушилось перекрытие шестиэтажного дома.