Каир, , 23:11 — REGNUM В одном из районов Каира обрушился многоэтажный жилой дом. Об этом сообщило издание El Balad со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло 27 марта в районе Гиср-эс-Суэйс. По последним данным, в результате инцидента погибли 18 человек.

Сотрудники специальных служб разбирали завалы в поисках выживших в течение всего дня.

В настоящее время выясняются причины трагедии.

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта в украинском Запорожье обрушилось перекрытие шестиэтажного дома.