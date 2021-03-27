Скопье, 27 марта 2021, 23:13 — REGNUM Лидер самой крупной оппозиционной партии Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя Македонская Революционная Организация — Демократическая Партия за Македонское Национальное Единство) Християн Мицкоски 26 марта в эфире телепередачи «Что не ясно» на канале «Alfa» заявил о том, что его партия не признает результаты переписи населения, если ее проведение не будет перенесено.
В понедельник, 29 марта, Мицкоски предстоит встретиться тет-а-тет с премьер-министром Северной Македонии и своим главным политическим оппонентом Зораном Заевым.
Лидер оппозиции напомнил, что ВМРО-ДПМНЕ выступает за то, чтобы Северной Македонией управляло так называемое «правительство экспертов» или правительство национального единения. Из-за того, что несколько представителей правящего большинства в парламенте не могут принимать участие в заседаниях парламента из-за заражения коронавирусом, правительство временно не располагает поддержкой большинства депутатов в парламенте, что позволяет оппозиции обвинять правительство в слабости и требовать уступок.
Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Северной Македонии нашел плюсы в задержках поставок вакцин