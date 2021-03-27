Стокгольм, , 23:02 — REGNUM Представители России Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Российские спортсмены по итогам двух прокатов набрали 221,17 балла. Второе место заняли представители США Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью с результатом 214,71 балла.

Тройку призёров замкнул дуэт из Канады — Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, набравшие 214,35 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 27 марта, российские фигуристки впервые в истории заняли все призовые места на чемпионате мира, который проходит в Швеции. Победительницей мирового первенства стала Анна Щербакова. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, третье — Александра Трусова.

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