Санкт-Петербург, 27 марта, 2021, 23:14 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге общее количество активно больных COVID-19 за неделю снизилось на 5,16%. Снизилось на 7,73% число госпитализаций взрослых пациентов с ковидом и подозрением на него. В то же время в субботу, 27 марта более чем на 38% увеличилось число обращений к медикам со стороны пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом, по сравнению с предыдущей субботой, 20 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

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«Снижение интенсивности распространения инфекции продолжается, но медленно и нестабильно», — сделали вывод специалисты Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19.

Там подчеркивают, что полный контроль над эпидемическим процессом может обеспечить только продолжение массовой вакцинации и формирование коллективного иммунитета. Отметим, что 27 марта в Петербург поступило еще 53 600 комплектов вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

За 26 марта в Петербурге было подтверждено 749 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии выявлено 391 799 случаев заражения. От COVID-19 в городе скончались 12 134 человека, в том числе 32 — за последние сутки. Выздоровели 343 948 человек.

В Петербурге для больных с COVID-19 и пневмониями в настоящее время развернуто 6248 инфекционных коек. Из них свободны 1959 коек, что составляет 31,3%. Доля тяжелых больных в стационарах составляет 27%, на ИВЛ находится 187 пациентов.