Афины , , 22:51 — REGNUM За минувшие сутки в Греции выявили 3133 новых случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 27 марта сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.

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По последним данным, за время пандемии в стране выявили 252 590 носителей SARS-CoV-2.

Отмечается, что за время пандемии в Греции от COVID-19 скончались 7826 пациентов.

Напомним, днём ранее в Греции выявили 1496 носителей SARS-CoV-2.

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