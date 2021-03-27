Скопье, , 22:55 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 27 марта сообщили о том, что за сутки в результате исследования 4738 образцов в стране выявили 1320 носителей коронавируса. Еще 514 человек выздоровели.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 126 230 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3642 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 35 человек, что в три раза выше, чем в соседних Косово или Албании. Днем ранее скончались 29 пациентов с COVID-19. 104 235 пациентов выздоровели.

Лечение в Северной Македонии проходят 18 243 человека. Рост числа выявленных случаев заражения связывают с распространением «британского» штамма коронавируса.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по всей стране был введен комендантский час. Прибывающие из Африки помещаются на обязательный карантин.

В среду, 10 марта, в стране началась вакцинация лиц, проживающих в домах престарелых, и бездомных российской вакциной «Спутник V».

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии за сутки умерли 29 пациентов c COVID-19