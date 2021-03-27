Прага, , 22:50 — REGNUM В центре столицы Чехии Праге в ходе акции протеста против «коронавирусных» ограничений ранение получил сотрудник полиции, сообщила 27 марта представитель полиции республики Виолета Сиржиштова.

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По её словам, двое участников митинга на Вацлавской площади спровоцировали нападение на полицейского.

«Полицейский получил ранения. Нападавшие, мужчина и женщина, задержаны», — сказала она.

Задержанным будут предъявлены обвинения в нападении на полицейского, заключила Сиржиштова.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации в Чехии, объявленный из-за пандемии коронавируса, продлён ещё на две недели — до 11 апреля. Соответствующее решение одобрила большинством голосов нижняя палата парламента страны.

Ситуация с коронавирусом в Чехии является одной из наиболее сложных в Евросоюзе. Страна занимает второе место в ЕС после Эстонии по приросту инфицированных в пересчёте на количество населения.