Скопье, , 23:00 — REGNUM Гражданская активистка Мерсиха Смайлович 26 марта рассказала журналистам албанского новостное агентства Telegrafi Maqedoni, что то обоснование, под которым МВД Северной Македонии отказало в предоставлении гражданства тысячам албанцев, несправедливо.

По словам Маричич, тысячи жителей Северной Македонии не могут получить гражданство страны под тем предлогом, что они представляют «угрозу государства». При этом непонятно, каким образом можно доказать, что человек не представляет таковой угрозы. Поскольку МВД не обязан доказывать, что человек представляет угрозу, нет возможности подать жалобу и оспорить отказ в предоставлении гражданства.

В качестве примера уроженца Северной Македонии, не получившего македонского гражданства, журналисты Telegrafi многократный олимпийский чемпион по карате Энвер Идризи, именем которого в стране названы многие спортивные залы и улица. Однако Идризи проживает в Германии, а первую медаль получил выступая за Хорватию.

Напомним, албанская оппозиция Северной Македонии требует упрощения закона о гражданстве.

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