Воронеж, , 22:33 — REGNUM Женщина-пешеход погибла в результате аварии с участием трёх автомобилей в Воронеже вечером 27 марта, один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Авария произошла около 20:10 у дома №107 «б» по улице Шишкова. По предварительным данным, столкнулись автомобили Toyota Mark, которой управлял воронежец 1985 года рождения, и Nissan Qashqai под управлением местной жительницы 1987 года рождения. После столкновения второй автомобиль отбросило на припаркованный Volkswagen Tiguan. От удара Nissan перевернулся, погибла женщина-пешеход 1982 года рождения, проходившая мимо.

Водитель Nissan направлена в перинатальный центр на обследование. В отношении водителя Toyota составлен протокол по ст. 12.8 КоАП РФ — в его крови найдено 0,63 промилле алкоголя. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сотрудниками полиции проводится проверка.