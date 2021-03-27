Минск, , 22:32 — REGNUM Заявление главы центра радиологической безопасности Литвы Юлиуса Жилюкаса об отключении станций радиационного контроля по всей Белоруссии 7 марта не соответствует действительности. Об этом 27 марта сообщили в белорусском центре по гидрометеорологии Белоруссии (Белгидромет).

«Автоматические пункты измерения мощности дозы гамма-излучения ведомственной автоматизированной системы радиационного контроля в районе размещения БелАЭС функционировали в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года первый энергоблок строящейся в Гродненской области Белоруссии атомной электростанции был включен в объединённую энергосистему страны. На сегодня он уже выработал первый миллиард киловатт⋅часов электроэнергии.

В феврале Европарламентом была принята резолюция с требованием приостановить запуск Белорусской АЭС. Авторы документа, за который проголосовали 642 члена Европарламента, аргументировали своё требованием тем, что по поводу безопасности на БелАЭ «есть серьёзные опасения».

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