Горловка, ДНР, 27 марта, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Западную окраину Горловки обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 27 марта представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

СВ ДНР Бойцы армии ДНР. Горловка

В сообщении говорится, что из района населенного пункта Шумы, находящегося под контролем ВСУ, в направлении поселка шахты имени Гагарина выпущено три мины калибром 82 мм.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 25 марта официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что двое украинских боевиков погибли и ещё двое получили тяжёлые ранения при разрыве ствола тяжёлого миномёта М 120−15 «Молот».

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