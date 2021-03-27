Пенза, , 22:25 — REGNUM Даже спустя сутки после назначения врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в социальных сетях и популярных городских пабликах продолжается бурное обсуждение события. Самое большое негодование пользователей вызывает партийная принадлежность нового главы области. Судя по комментариям, «Единую Россию» в Пензе, мягко говоря, недолюбливают, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Надеюсь, к осени будет ещё один кандидат (в губернаторы) не из этой партии. Ни одного голоса им», — пишет в группе Вконтакте «Пенза live» участник сообщества с ником Евгений Петров. Комментарий собрал почти 50 лайков. Он не самый популярный, но другие, близкие по смыслу, невозможно воспроизвести, не нарушив требований Роскомнадзора.

В этом же обсуждении комментаторы предлагают дать Олегу Мельниченко время, чтобы проявить себя в новой должности.

«Вам кого не поставь, вы всем недовольны. Пусть человек работает, потом оцените», — считает Сергей Салагин.

«Нормальный мужик! Работал преподавателем в педе (ПГПИ, сейчас ПГУ), взяток не брал, читал интересно, на парах не уснёшь. Толковый, разрулит Пензу», — уверен Антон Тарузов.

Новость в том же сообществе о планах Олега Мельниченко участвовать в выборах губернатора так же перерастает в обсуждении партии «Единая Россия».

«Давай, до свидания! Хватило уже здесь одного единоросса, который показал всю сущность партии», — намекающий на предшественника Мельниченко, а ныне арестанта Белозерцева комментарий стал самым популярным и собрал 35 лайков.

В другом популярном городском сообществе «Типичная Пенза» среди комментаторов преобладают более оптимистичные настроения — там пользователи не теряют надежды на лучшее.

«Ждём рациональных и разумных решений на благо Пензенского края, а не семейных бизнес-идей», — написал Фёдор Петрович, имея в виду «бизнес-империю» сыновей прежнего губернатора Ивана Белозерцева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта был задержан теперь уже бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Его обвинили в получении взяток от фармацевтических компаний за предоставлении им неконкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов на закупку лекарств и медицинского оборудования в период пандемии. 23 марта указом президента он был отстранён от должности по по утрате доверия. 26 марта своим указом Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области сенатора от этого региона Олега Мельниченко, который в свою очередь заявил что намерен участвовать в выборах главы региона, которые состоятся в сентябре 2021 года в единый день голосования.

«Да, на выборы я пойду. От «Единой России», — сказал политик.

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