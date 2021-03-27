Скопье, , 22:40 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 26 марта на пресс-конференции заявил, что задержка поставок вакцины от COVID-19 «послужила к добру», поскольку за время задержки страны-члены ЕС проверили ее влияние на здоровье и возможные побочные эффекты.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ожидается, что уже в воскресенье, 28 марта, в Северную Македонию прибудет первая партия вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca.

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Напомним, Северная Македония начала вакцинацию от COVID-19 позже, чем другие страны региона, поскольку положилась на Брюссель в вопросе о поставках вакцин. Когда неэффективность этой тактики стала очевидна, македонцы закупили крупные объемы вакцин у России и Китая.

Вакцинация от COVID-19 началась в стране 14 февраля благодаря поставкам 8 тысяч доз вакцины Pfizer из Сербии.

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