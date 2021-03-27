Скопье, 27 марта 2021, 22:30 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 26 марта провел разговор по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
В ходе разговора стороны обсудили роль НАТО и будущие вызовы для региональной стабильности и приоритетов внешней политики Северной Македонии в сфере безопасности.
Пендаровски поблагодарил офис НАТО за поддержку Скопье в процессе выдачи сертификатов безопасности НАТО чиновникам. Собеседники подчеркнули важность данного процесса для безопасности Альянса.
Глава Северной Македонии выразил готовность к продвижению мира и стабильности и подчеркнул, что Северная Македония полностью привержена проведению реформ в сфере обороны и безопасности для приближения к стандартам НАТО.
Также политики обсудили документ НАТО-2030 и борьбу с пандемией COVID-19.
Напомним, ровно год назад Северная Македония была принята в НАТО.
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