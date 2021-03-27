Донецк, 27 марта, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Окрестности села Васильевка возле Ясиноватой, где расположен крупный объект водоснабжения в Донбассе, обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ) 27 марта. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ИА Красная Весна Ясиноватая

Уточняется, что обстрел с применением СПГ и АГС велся со стороны села Новоселовка Вторая, которое находится под контролем украинских силовиков. По последним данным, всего было выпущено украинскими силовиками шесть боеприпасов.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ трижды за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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