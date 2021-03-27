Дамаск, , 21:26 — REGNUM В Сирии военные начали уничтожать боеприпасы, конфискованных во время освобождения окрестностей Дамаска от бандформирований. Об этом 27 марта сообщает агентство SANA.

Отмечается, что операция проводится на полигоне в Айн-Терма, откуда сейчас доносятся разрывы снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. С осени 2015 года Россия оказывает Дамаску прямую военную поддержку.

В конце 2017 года было объявлено о разгроме основных сил террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии. Сейчас в отдельных районах страны сохраняются очаги боевиков, пользующихся поддержкой Турции и США.