Москва, , 21:23 — REGNUM Российский тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков заявил о желании подраться за титул чемпиона организации. Об этом 27 марта сообщили в UFC Russia.

«Я уже вернулся в тренировочный процесс. С первой недели после последней победы, я начал тренироваться и готовиться к предстоящим боям. Сложно сказать, кто будет следующим, т.к. поединков в тяжёлом весе будет много», — отметил Волков.

«Мне хотелось бы подраться за пояс. Чувствую, что нахожусь в максимально хорошей форме, чтобы бросить вызов чемпиону. Тем не менее, объективно понимаю, что для этого может понадобиться еще один поединок. Я готов», — добавил он.

В настоящее время Волков занимает V место в рейтинге лучших бойцов своего дивизиона.