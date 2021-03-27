Кишинёв, , 21:22 — REGNUM За минувшие сутки в Молдавии выявили 1674 случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 225 660 носителей коронавируса. Из них признаны медиками выздоровевшими 199 737 человек.

Отмечается, что за время пандемии в стране от COVID-19 скончались 4785 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили более 2,1 тыс. носителей SARS-CoV-2.

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