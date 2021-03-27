Сочи, Краснодарский край, , 21:16 — REGNUM Форвард сборной России по футболу Артем Дзюба отметился дублем в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Словении (2:1). Об этом 27 марта сообщает «Матч ТВ».

32-летний игрок довел количество мячей, забитых за нацкоманду, до 29. Он — на II месте по этому показателю за всю историю сборной РФ, больше — у Александра Кержакова (30).

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России выиграла у Словении в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча в Сочи завершилась победой подопечных Станислава Черчесова — 2:1.

Счет открыли хозяева — после передачи Далера Кузяева ворота Яна Облака поразил Артем Дзюба. Спустя 9 минут капитан нацсборной оформил дубль.

Словенцам удалось отыграть 1 мяч благодаря точному удару Йосипа Иличича.

В следующем туре 30 марта сборная РФ на чужом поле сыграет против Словакии.