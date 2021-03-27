Анкара, 27 марта, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Представитель Турции Ибрагим Калын провел переговоры со спецпредставителем Соединенных Штатов по Афганистану Залмаем Халилзадом. Об этом 27 марта сообщает Anadolu.

The U.S. Army ВС США в Афганистане

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Афганистане, а также подготовку к запланированной в Стамбуле конференции по урегулированию конфликта в этой республике.

Кроме того, представители двух стран выразили надежду, что предстоящая встреча придаст новый импульс мирному процессу, внеся вклад в процесс межафганского диалога в Дохе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решения о выводе американского контингента из Афганистана пока нет.

Он пояснил, что идёт дальнейшее обсуждение этого вопроса с союзниками Штатов по НАТО. Глава Госдепа также прокомментировал встречу по урегулированию в Афганистане, состоявшуюся в Москве 18 марта с участием представителей Китая, Пакистана и США.