Сочи, Краснодарский край, , 20:49 — REGNUM Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов сообщил о причине замены полузащитника Александра Головина во II тайме матча второго тура отборочного турнира ЧМ-2022 с командой Словении. Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Головин в перерыве сказал, что есть сомнение по мышце, ответил ему: хорошо, поменяем тебя в начале II тайма», — отметил Черчесов на пресс-конференции после матча, добавив, что в сборной «не рискуют здоровьем игроков».

Головин был заменён на 49 мин. матча.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная РФ в Сочи победила Словению — 2:1.