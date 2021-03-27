Сочи, Краснодарский край, , 20:49 — REGNUM Лучшим игроком матча второго тура отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) 2022 года со Словенией (2:1) был признан нападающий сборной России Артем Дзюба. Об этом 27 марта сообщается на странице национальной команды в соцсети Twitter.

«Артём Дзюба — лучший игрок матча по мнению болельщиков и экспертов, — говорится в сообщении. — Поздравляем, кэп».

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта сборная России переиграла команду Словении в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 2:1. Артем Дзюба оформил дубль.

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