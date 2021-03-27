Москва, 27 марта, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Возвращение налога на движимое имущество ударить по малому и среднему бизнесу, заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Замечу, что данный налог наиболее сильно ударит по малому и среднему бизнесу, которые и без того находятся на грани выживания», — отметил Зюганов.

Вместо того, чтобы придумывать новые или вводить старые налоги, нужно оказать действенную поддержку гражданам и предпринимательству, уверен парламентарий.

«Хватит изобретать способы вытягивать финансовую кровь из народа. Люди — не «новая нефть», как бы вам того не хотелось», — подчеркнул коммунист.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Совфеде предложили вернуть налог на движимое имущество, заявил вице-спикер верхней палаты парламента Николай Журавлёв. Налог на движимое имущество был отменен с 1 января 2019 года. Предполагалось, что это смягчит для бизнеса последствия от повышения НДС с 18% до 20%.

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