Москва, , 20:39 — REGNUM Чартерные грузопассажирские рейсы России в Объединенные Арабские Эмираты могут быть отменены с 28 марта из-за разногласий между авиавластями двух стран. Об этом 27 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к коммерческому департаменту одной из российских авиакомпаний.

По его словам, РФ и ОАЭ до сих пор не выдали разрешения на выполнение грузопассажирских рейсов между странами в летнем сезоне полётов.

Кроме того, авиакомпания уже уведомила клиентов о том, что «в расписании рейса DP888 Дубай-Москва 28 марта возможны значительные изменения».

Напомним, авиасообщение с ОАЭ было возобновлено в сентябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что Россия c 1 апреля возобновляет авиасообщение с Венесуэлой, Германией, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой Кроме того, 1 апреля будет увеличено число регулярных авиарейсов с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Египтом, Кубой и ОАЭ.

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