Киев, , 20:33 — REGNUM Решения Конституционного суда Украины (КСУ), принятые под руководством Александра Тупицкого, могли лишить страну поддержки ключевых западных партнеров, заявил вечером 27 января в эфире телевидения глава партии «СН» и замглавы фракции Александр Корниенко.

Корниенко отметил, что позиция «Слуги народа» состоит в том, что Зеленский «защитил национальную безопасность», подписав указ, отменяющий назначение Тупицкого и еще одного судьи КСУ Александра Касминина.

«Решения КСУ непосредственно угрожают очень многим позициям по евроинтеграции, антикоррупционной инфраструктуре, независимости Антикоррупционного бюро — это все очень серьезные вызовы для национальной безопасности… Поэтому президент выполнил свой долг защищать национальную безопасность, отменив указы о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина», — подчеркнул Корниенко.

Он выразил надежду, что после «увольнения» таким образом двух судей Конституционный суд получит шанс вернуться к нормальной работе без блокировки и различных препятствий.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, чтоЗеленский отменил указы бывшего президента страны Виктора Януковича, подписанные в мае 2013 года, о назначении судьями КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина. Представители президента уточнили, что уже с сегодняшнего дня Тупицкийи Касминин являются обычными гражданами Украины и в частности, потеряли право на пожизненное обеспечение.