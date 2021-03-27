Стамбул, Турция, , 20:27 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава МИД Катара Мухаммед бин Абдуррахман аль-Тани провели переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов. Об этом сообщает 27 марта Anadolu Ajansı.

Переговоры представителей двух стран, которые продолжались час и 45 минут, прошли в резиденции турецкого лидера «Вахдеттин» в районе Ченгелькей в Стамбуле.

О том, что именно обсуждали политики, не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь занял пост председателя Партии справедливости и развития страны.

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