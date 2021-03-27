Челябинск, , 20:27 — REGNUM В Челябинске в реке Миасс горожане заметили масляные пятна. Об этом они сообщают в соцсетях.

Их обнаружили в районе улицы Набережной. В региональном минэкологии сообщили журналистам, что на место оперативно направили инспекторов, чтобы зафиксировать факт разлива и установить причину произошедшего. Установлено, что нефтепродукты оказались в воде из коллектора, по которому в Миасс впадает река Игуменка.

В министерстве не исключают, что нефтепродукты могло занести талыми водами с дорог либо с автомойки или автосервиса. «В любом случае будем проверять. По данному факту уже идёт проверка», — заверил замминистра Виталий Безруков.