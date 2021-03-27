Москва, 27 марта, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Министерство просвещения России одобрило учебник по истории под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского. Об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Mkrf.ru Сергей Иванов и Владимир Мединский на открытии мемориальной доски Карлу Маннергейму в Санкт-Петербурге ( в 1941–1944 годах воевал против Советского Союза на стороне нацистской Германии, участвовал в блокаде)

«Наш учебник одобрен министерством просвещения, получил все необходимые разрешения, и в ближайшее время он будет уже печататься, будет выходить в свет», — цитирует его пресс-служба РВИО.

Отмечается, что в настоящее время учебники отправлены в типографию, выход первого тиража ожидается до начала мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на презентации РВИО в книжном клубе «Достоевский» сообщили, что учебники по отечественной и зарубежной истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского могут войти в Федеральный перечень учебников для школ.