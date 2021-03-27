Сочи, Краснодарский край, , 20:12 — REGNUM Футболист сборной России Артем Дзюба сообщил, что был рад помочь победить команду Словении в отборе на ЧМ-2022. Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Приятно победить такую команду, приятно было забить. Для меня играть за сборную — не пустой звук, играю как в первый раз. Отдаюсь полностью, это вершина всего. Безумно счастлив», — отметил Дзюба после матча.

«У нас отличная атмосфера. За счет этого и побеждаем таких мастеров, как Иличич. Матч очень добротный получился. Дай бог, выиграем у Словакии, и это будет высший пилотаж», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная РФ обыграла словенцев в матче отборочного этапа ЧМ-2022 — 2:1. Дзюба — автор дубля.