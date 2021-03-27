Ярославль, , 20:01 — REGNUM В VI матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции хоккейный клуб «Локомотив» (Ярославль) обыграл ЦСКА (Москва). Встреча в Ярославле завершилась победой хозяев — 2:1. Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У победителей шайбами отметились Денис Баранцев, Владимир Ткачев. У проигравшей команды гол оформил Константин Окулов.

Победитель серии определится в 7 встрече 29 марта в Москве.

А первым финалистом Запада стал СКА (Санкт-Петербург), обыгравший в 5-матчевой серии «Динамо» (Москва).