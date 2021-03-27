Киев, , 20:00 — REGNUM В партии «Слуга народа» не исключают, что Верховная рада примет обращение к «цивилизованному мировому сообществу» в связи с нынешним обострением ситуации в Донбассе.

Об этом в эфире украинского телевидения заявил глава партии «СН» и первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

По мнению Корниенко, в этой ситуации все фракции Рады должны «включиться» в работу над обращением.

«Надо обратиться к странам-партнерам по «нормандскому формату», в частности, к Германии, Франции… ко всему цивилизованному миру, возможно, к ООН с призывом в очередной раз поддержать Украину в этом процессе, принять во внимание нарушения режима прекращения огня», — сказал соратник Зеленского.

Корниенко заявил, что подготовкой проекта обращения к мировому сообществу 29 марта займется комитет Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, а на внеочередных заседаниях 30 марта документ будет проголосован. Политик убежден, что все фракции Рады без исключения поддержат такое обращение.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 26 марта, власти Украины заявили, что неподалеку от населенного пункта Шумы, в результате обстрела погибли четверо военнослужащих ВСУ, еще двое получили ранения. В этот же день президент Зеленский заявил, что поручает срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров «нормандского формата», и планирует в ближайшее время провести беседы со всеми лидерами «нормандской четверки» по поводу обострения.