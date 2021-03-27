Сочи, Краснодарский край, , 19:53 — REGNUM Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу над сборной Словении в матче II тура отборочного турнира ЧМ-2022 года. Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Перед матчем говорили: это игра за 6 очков. … Словения — хорошая организованная команда, играют компактно. Есть игроки мирового уровня — Иличич, Облак. Есть другие игроки. Наши футболисты тоже такого же класса, поэтому у нас не было сомнений, что игра будет хорошая. … Мы оказались более удачливы», — отметил Черчесов на пресс-конференции после матча.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России победила Словению — 2:1. Оба мяча забил Артём Дзюба.