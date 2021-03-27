Москва, , 19:52 — REGNUM В Москве скончался руководитель консульского отдела посольства Армении в России Ара Мнацаканян. Об этом сообщается 27 март на официальной странице посольства Армении в соцсети Facebook.

«27 марта с. г. безвременно ушел из жизни советник посольства Республики Армения в РФ… Ара Владимирович Мнацаканян, — говорится в сообщении. — .. От имени всего коллектива посольства выражаем наши самые глубокие соболезнования родным, близким и всем коллегам Ара Владимировича».

Отмечается, что 29 марта в ГКБ им. Бахрушиных в Москве пройдет прощание с Мнацаканяном.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля в ДР Конго был убит посол Италии Лука Аттаназио.

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