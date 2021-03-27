Киев, , 19:50 — REGNUM Судьи Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий и Александр Касминин в результате отмены президентом Владимиром Зеленским указов об их назначении потеряли все свои полномочия прямо с сегодняшнего дня.

Об этом вечером 27 марта в эфире украинского телевидения заявил представитель президента в КСУ, народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский.

Он отметил, что уже сейчас Тупицкий и Касминин являются обычными гражданами Украины. Одно из последствий решения Зеленского — бывшие судьи потеряли право на пожизненное обеспечение.

Вениславский допускает, что решение президента может быть обжаловано в Верховном суде и даже собственно в КСУ.

«Конституция Украины гарантирует для каждого, кто считает, что его права нарушены незаконными решениями, действиями или бездействием органов власти, действовать в судебном порядке», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что Зеленский отменил указы бывшего президента страны Виктора Януковича, подписанные в мае 2013 года, о назначении судьями КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина. Позже президент посоветовал побыстрее судьям «удалиться на заслуженный отдых».