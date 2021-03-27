Минск, , 19:50 — REGNUM В Белоруссии следователи продлили срок содержания под стражей оппозиционеру Николаю Статкевичу, который обвиняется в массовых беспорядках. Об этом сообщила 27 марта супруга арестованного Марина Адамович.

«Николаю Статкевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца — до 29 мая. Он начал знакомиться с делом», — написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование уголовного дела, в рамках которого белорусскому блогеру Сергею Тихановскому и лидеру незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николаю Статкевичу было предъявлено окончательное обвинение, ранее завершил Следственный комитет Белоруссии.

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