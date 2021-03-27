Киев, , 19:39 — REGNUM Обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в адрес общественной организации «Украинский выбор» о якобы участии ее представителей в проведении референдума на территории Крыма весной 2014 года являются «заведомо надуманными и ложными».

Об этом говорится в заявлении заместителя председателя ОО «Украинский выбор — Право народа», народного депутата Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василия Нимченко, обнародованном 27 марта.

Депутат напоминает, что СБУ фактически обвиняет общественную организацию «Украинский выбор» в проведении референдума и выборов на территории Крыма и в Севастополе в 2014 году.

«Данная информация априори не может иметь реальных оснований и является заведомо надуманной. Такие утверждения являются ложным обвинением членов общественной организации «Украинский выбор» в совершении целого ряда тяжких преступлений, включая государственную измену. Обвинения правоохранительных органов предвзятые, и их можно расценивать как попытку привлечь заведомо невиновных граждан к уголовной ответственности», — заявил Нимченко.

Народный депутат напомнил, что 25 марта 2021 года политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обнародовала заявление с прилагающимися к нему документами, которые однозначно доказывают, что с марта 2014 года «Украинский выбор» не имеет никакого отношения к деятельности любых общественных организаций на территории Крыма, в том числе и ликвидированных по решению исполкома структурных подразделений организации. Таким образом, в марте 2014 года ни одна из организаций структуры общественной организации «Украинский выбор» на территории полуострова не функционировала и не могла быть участником референдумных и избирательных процессов.

Нимченко напомнил, что 22 марта 2014 года на общем собрании обособленных подразделений территориального совета общественной организации «Украинский выбор» в Крыму было принято решение прекратить на территории Крыма деятельность общественного движения. При этом одним из мотивов прекращения деятельности было то, что «Украинский выбор», который выступал за территориальную целостность Украины и народовластие, не может реализовать свои уставные цели на территории Крыма. Он также отдельно подчеркнул, что «Украинский выбор» не имеет никакого отношения к другой организации — общественному движению «Украинский выбор» — За родной Крым».

По мнению народного депутата, правоохранительные органы пытаются убедить украинцев в виновности «Украинского выбора», преподнося неправдивые обвинения в адрес общественного движения как признанный факт, хотя указанные обвинения не соответствуют действительности.

«Не хотелось бы верить в раскручивание правоохранительными органами маховика политических репрессий или уголовного преследования по идеологическим мотивам либо политической целесообразности, однако в пользу такой гипотезы свидетельствует то, что обнародованные обвинения подают обществу как свершившийся факт виновности общественной организации «Украинский выбор» и ее членов в инкриминируемых преступлениях на базе искусственного создания доказательств обвинения для привлечения заведомо невиновных граждан к уголовной ответственности», — резюмировал Нимченко.

ИА REGNUM напоминает, что накануне украинские силовики предъявили обвинение в государственной измен троим участникам движения «Украинский выбор», которое ранее возглавлял депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»Виктор Медведчук.