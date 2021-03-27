Минск, 27 марта 2021, 19:38 — REGNUM В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали более 90 участников несанкционированных акций протеста. Информация опубликована 27 марта на сайте правозащитного центра «Весна».
На данный момент в списке правозащитной организации числятся 96 фамилий задержанных.
По информации правозащитников, в столице Белоруссии правоохранители задержали большинство активистов, остальные — в Солигорске, Бресте, Новогрудке и др.
Ранее сообщалось о задержании в Белоруссии более 20 участников протеста.
Как передавало ИА REGNUM, 27 марта в МВД Белоруссии сообщили, что информация о массовых задержаниях в Минске не соответствует действительности.
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