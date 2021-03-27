Киев, 27 марта, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Отдельные украинские политики начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации используемой на Украине вакцины CoviShield и процесса вакцинации в целом, заявил в своем обращении сегодня, 27 марта, президент страны Владимир Зеленский.

Agência Brasília Индийская вакцина от коронавируса Covishield

Президент не назвал конкретных фамилий, но отметил, что политические деятели потеряли голову в погоне за быстрой популярностью.

«Им безразлично, что от их негативных высказываний относительно вакцины могут умирать украинцы… Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому за каждое из этих слов непременно придется отвечать, и перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент — решайте сами», — заявил глава государства.

Зеленский подтвердил, что в Индии действует ограничение на экспорт вакцины, что создает дополнительные сложности, но Украина рассчитывает, что индийское правительство пересмотрит это решение.

«Однако следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее — сильно мешают те самые публичные высказывания отдельных украинских политиков», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что Украина получила 500 тыс. доз индийской вакцины Covishield при контракте на 1,5 млрд доз. Дальнейшие поставки этой вакцины на Украину пока под вопросом. Наиболее резко из топ-политиков в отношении этого препарата высказался экс-президент Пётр Порошенко, заявивший, что многие граждане отказываются вакцинироваться, «потому что говно привезли».