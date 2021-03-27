Киев, , 19:22 — REGNUM Власти Украины могут выдворить из Крыма граждан РФ после того, как Киев установит контроль над полуостровом. Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам временно «оккупированных» территорий Украины Алексей Резников в интервью телеканалу «Дом».

По его словам, Россия якобы «завезла» 500 тыс. человек на полуостров, чтобы «размыть» местное население.

«Что касается судьбы этих людей (граждан России — прим. ИА REGNUM), — сказал он. — … Украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны».

Он отметил, что «нарушители закона», который регулирует правила пересечения границы Украины, подлежат выдворению.

Как передавало ИА REGNUM, зимой 2013−2014 г. в Киеве произошел государственный переворот, после которого Крым вошел в состав России. Население полуострова поддержало идею воссоединения с РФ на референдуме, однако власти Украины не признали итоги волеизъявления.

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